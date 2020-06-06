Томичка лишилась денег, поверив просьбе о помощи в социальной сети

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:18:48+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась женщина 1975 года рождения и сообщила, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

Заявительница рассказала, что накануне в одной из социальной сетей она увидела пост своей бывшей коллеги, в котором говорилось о том, что ее мать попала в страшное ДТП и теперь для ее лечения семье пострадавшей требуются денежные средства, и они просят помощи у всех неравнодушных пользователей.

-Женщина написала на указанный аккаунт сообщение с уточнением, на что получила ответное сообщение с подтверждением информации из поста. По телефону или лично она с владелицей аккаунта не связывалась и поверила просьбе. Сначала женщина перевела на указанные реквизиты 1 тысячу рублей, после чего ей поступило еще одно сообщение с просьбой одолжить еще 10 тысяч рублей. - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Томичка совершила перевод, а через некоторое время аккаунт был заблокирован.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: увидев в сети Интернет пост о сборе денежных средств на лечение или для иной цели, не поддавайтесь эмоциям, свяжитесь по телефону или лично с человеком, от лица которого опубликована просьба о переводе.

ИСТОЧНИК KP.RU