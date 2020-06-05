Три года проведет в тюрьме томич, дважды ударивший знакомого отверткой
Октябрьский районный суд г. Томска признал 29-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что в июне 2019 года между подсудимым и его знакомыми в ходе совместного времяпрепровождения возникла ссора, в ходе которой подсудимый дважды ударил одного из присутствующих отверткой в область груди, причинив проникающее ранение грудной клетки.
Подсудимый свою вину в инкриминированном деянии признал частично, заявив, что оборонялся и не имел умысла на совершение преступления.
Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU