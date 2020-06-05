2020-06-05T17:58:18+03:00
Происшествия

Три года проведет в тюрьме томич, дважды ударивший знакомого отверткой

Районный суд признал парня виновным в преступлении
ИГОРЬ ТЮРИН
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Простая отвертка чуть не стала орудием убийства.Простая отвертка чуть не стала орудием убийства.Фото: из открытых источников
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Октябрьский районный суд г. Томска признал 29-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2019 года между подсудимым и его знакомыми в ходе совместного времяпрепровождения возникла ссора, в ходе которой подсудимый дважды ударил одного из присутствующих отверткой в область груди, причинив проникающее ранение грудной клетки.

Подсудимый свою вину в инкриминированном деянии признал частично, заявив, что оборонялся и не имел умысла на совершение преступления.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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