Три года проведет в тюрьме томич, дважды ударивший знакомого отверткой

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:58:18+03:00

Простая отвертка чуть не стала орудием убийства. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд г. Томска признал 29-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2019 года между подсудимым и его знакомыми в ходе совместного времяпрепровождения возникла ссора, в ходе которой подсудимый дважды ударил одного из присутствующих отверткой в область груди, причинив проникающее ранение грудной клетки.

Подсудимый свою вину в инкриминированном деянии признал частично, заявив, что оборонялся и не имел умысла на совершение преступления.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU