2020-06-05T17:49:39+03:00
Общество

В Томске прокурор потребовал от мэрии прекратить сливать сточные воды в реку Ушайку

Представители двух ведомств обнаружили незаконный сброс
ИГОРЬ ТЮРИН
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Прриродохранная прокуратура требует спасти Ушайку от загрязнения.Прриродохранная прокуратура требует спасти Ушайку от загрязнения.Фото: из открытых источников
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области провела проверку по факту несанкционированного сброса сточных вод в реку Ушайка, информирует пресс-служба правоохранительного органа.

Установлено, что с левого берега реки в районе улицы Киевская в Томске осуществляется незаконный сброс в водный объект сточных вод. В ходе лабораторных исследований в пробах сточной воды выявлено превышение допустимого предела по таким загрязняющим веществам как аммоний-ионы, железо, нефтепродукты и другим.

Несмотря на неоднократное информирование администрации города Томска со стороны регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды о необходимости устранения нарушений природоохранного законодательства меры к прекращению сброса стоков в реку приняты не были.

В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс неочищенных сточных вод в реку Ушайка в районе улицы Киевской.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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