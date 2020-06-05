Свыше 26 тысяч зрителей посетили онлайн концерты Томской филармонии

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:27:42+03:00

В общей сложности, учреждение провело уже 65 мероприятий в Интернете

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Томская культура из-за пандемии коронавируса COVID-19 и самоизоляции в последние месяцы активно переходит в сеть Интернет. Это касается всех учреждений этой сферы региона. Например, начиная с марта, Томская областная филармония провела 65 онлайн-мероприятий, в том числе 30 концертов в режиме прямого включения и 35 трансляций архивных концертов.

Онлайн-трансляции посетили более 26 тысяч зрителей.

К просмотру концертных программ может присоединиться каждый желающий, перейдя по активным ссылкам на официальном сайте и в социальных сетях Томской филармонии.

Поклонники творчества артистов филармонии имеют возможность не просто приобщиться к искусству в виртуальном пространстве, но и поучаствовать в формировании афиши концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU