Аренда за рубль: в Томске инвестор отреставрирует дом-памятник на Тверской

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:15:24+03:00

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Реставрацию памятника федерального значения, жилого дома, построенного архитектором Андреем Крячковым, проведут методом «переборки» сруба. Такое проектировочное решение утвердили эксперты комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Старт реставрационных работ запланирован на 2020 год за счет частного инвестора по муниципальной программе «Дом за рубль». Согласно условиям проекта ему предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановления снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка.

В 2019 году собственник здания провел все необходимые противоаварийные и консервационные работы, и была подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) по восстановлению дома.

В ходе реставрационных работ планируется усилить фундамент, полностью восстановить перекрытия и крышу, воссоздать с учетом исторической достоверности деревянную рубку. Бревенчатые капитальные стены у здания рублены в старинном стиле «Обло» или «Сибирская чаша» (когда края бревен немного выходят за периметр сруба).

– Сруб решено перебрать, сохранившиеся бревна промаркировать и использовать при реставрации, – сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Кроме того, Елена Перетягина отметила, что объект находится на особом контроле комитета: его отреставрируют в тех же объемах и пропорциях, на том же фундаменте, с учетом исторических отметок высоты.

Башни с фасада здания были демонтированы и переданы на сохранение в одну из столярных мастерских Томска. Деревянные каркасы башен предварительно промаркировали и сфотографировали, затем реставраторы почистили, пролакировали детали и обработали их антисептиком от биопоражений.

Напомним, дом по ул. Тверская, 66 был построен в 1881 году, как жилой. Первый владелец – томский адвокат, дворянин Павел Косач. В 1906 – 1915 годах в нем находилось управление уездного воинского начальника, гарнизонная гауптвахта. В послевоенные годы - детский санаторий, а позже жилые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU