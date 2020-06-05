Коронавирус в Томске: сразу 35 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 832
Число заболевших в регионе растет каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 июня, в Томской области выявлено сразу 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 832 подтвержденных случая.
За последние сутки в стране выявлено 8726 заболевших, 144 человека скончались, 8057 выздоровели
С начала пандемии в России зафиксировано 449 834 случая коронавируса, 5528 человек скончались, 212 680 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU