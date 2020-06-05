Коронавирус в Томске: сразу 35 новых случаев заражения

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:42:30+03:00

Число заболевших в регионе растет каждый день. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 июня, в Томской области выявлено сразу 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 832 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 8726 заболевших, 144 человека скончались, 8057 выздоровели

С начала пандемии в России зафиксировано 449 834 случая коронавируса, 5528 человек скончались, 212 680 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU