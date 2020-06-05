2020-06-05T09:13:58+03:00
Здоровье

В сферу здравоохранения Томская область в 2019 году вложила 29 млрд рублей

Весомый вклад в бюджет региона внесла реализация профильного нацпроекта
Антонина Ленская
Поделиться:
В 2019 году бесплатную высокотехнологичную медпомощь получили более 9 500 жителей Томской области.В 2019 году бесплатную высокотехнологичную медпомощь получили более 9 500 жителей Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2019 году в региональную сферу здравоохранения из областного, федерального бюджетов и Фонда ОМС было вложено 29 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед депутатами Законодательной Думы Томской области.

– Мы увеличили программу льготного лекарственного обеспечения, – рассказал глава региона. – Завершили ремонт санаторно-лесной школы туберкулезного диспансера и комплексный ремонт стационара Кожевниковской районной больницы. Здесь же, в кожевниковской больнице, а также в 3-й горбольнице Томска начали реконструкцию сетей. Завершаем строительство приемного покоя больницы скорой медицинской помощи и капитальный ремонт амбулатории 2-й медсанчасти. В Томске, в Северном медгородке, построен и готов к вводу ПЭТ-центр, в Колпашеве открыто отделение гемодиализа.

Решался и кадровый вопрос, так, для закрепления медиков на селе и в малых городах были сняты возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», благодаря чему за год трудоустроено 95 специалистов.

Губернатор также проинформировал об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение», на который в 2019 году было направлено более 1,2 млрд руб. В частности, в рамках нацпроекта в Томской области построены сельские фельдшерско-акушерские пункты, приобретено новое медицинское оборудование. В «столице» региона началось строительство хирургического корпуса онкологического диспансера с подземным переходом в радиологический центр (сейчас на объекте возводится уже седьмой этаж).

Сергей Жвачкин подытожил: «Конечно, главная ценность для государства – это жизнь и здоровье людей. То, что для власти это не пустые слова, отчетливо показывает сегодняшняя борьба с коронавирусной инфекцией».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич, пострадавший вчера при столкновении легковушки и дорожного прицепа, умер в больнице
В сферу здравоохранения Томская область в 2019 году вложила 29 млрд рублей
Мошенница, укравшая деньги с банковских карт 7 томичей, арестована полицейскими
ЕГЭ-2020: томским выпускникам организуют очные консультации с педагогами
За незаконный снос деревьев на главной улице Томска в отношении чиновника возбуждено уголовное дело
Свыше 60 киосков и гаражей пойдут под «снос» в центре Томска
Завод в томском поселке Самусь получил 244 млн рублей на производство стеклотары
Эпидбюро СибГМУ выявило 500 томичей, контактных с заболевшими COVID-19
Оперштаб: о вспышке коронавируса в томском "САХ" говорить преждевременно
Легковушка врезалась в прицеп для ремонта дорог в Томской области, один человек погиб
70-летний мужчина выпал из окна многоэтажки в Томске и остался жив
Из-за коронавируса детское отделение психбольницы в Томске закрыто на карантин
Губернатор: Томская область вынуждена отдавать Федерации три четверти налогов
Изделий из льна-долгунца на рынке Томской области будет больше
Врио ректора Томского политеха представил новую команду управленцев
Свыше 40 незаконных рубок обнаружены в лесах Томской области с начала года
Томская область стала лидером по количеству победителей программы «УМНИК»
С начала июня в «закрытом городе» Томской области выявлено 5 человек с коронавирусом
В Томской области отсидевший за убийство мужчина расправился с деревенской жительницей
Томский госуниверситет обновляет приборную базу, чтобы выполнять проекты мирового уровня
Коронавирус в Томске: выявлено 32 новых случая заражения
Ни денег, ни горячей воды: томичка стала жертвой мошенников, купив бойлер в Интернете
Еще один отель Томска станет временным домом для медиков, работающих с COVID-пациентами
Сидим дома: из-за коронавируса томичей, мигрирующих из региона, стало значительно меньше
Губернатор: в 2019 году Томская область побила рекорд по производству и продажам продукции