В сферу здравоохранения Томская область в 2019 году вложила 29 млрд рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:13:58+03:00

В 2019 году бесплатную высокотехнологичную медпомощь получили более 9 500 жителей Томской области. Фото: из открытых источников

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В 2019 году в региональную сферу здравоохранения из областного, федерального бюджетов и Фонда ОМС было вложено 29 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед депутатами Законодательной Думы Томской области.

– Мы увеличили программу льготного лекарственного обеспечения, – рассказал глава региона. – Завершили ремонт санаторно-лесной школы туберкулезного диспансера и комплексный ремонт стационара Кожевниковской районной больницы. Здесь же, в кожевниковской больнице, а также в 3-й горбольнице Томска начали реконструкцию сетей. Завершаем строительство приемного покоя больницы скорой медицинской помощи и капитальный ремонт амбулатории 2-й медсанчасти. В Томске, в Северном медгородке, построен и готов к вводу ПЭТ-центр, в Колпашеве открыто отделение гемодиализа.

Решался и кадровый вопрос, так, для закрепления медиков на селе и в малых городах были сняты возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», благодаря чему за год трудоустроено 95 специалистов.

Губернатор также проинформировал об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение», на который в 2019 году было направлено более 1,2 млрд руб. В частности, в рамках нацпроекта в Томской области построены сельские фельдшерско-акушерские пункты, приобретено новое медицинское оборудование. В «столице» региона началось строительство хирургического корпуса онкологического диспансера с подземным переходом в радиологический центр (сейчас на объекте возводится уже седьмой этаж).

Сергей Жвачкин подытожил: «Конечно, главная ценность для государства – это жизнь и здоровье людей. То, что для власти это не пустые слова, отчетливо показывает сегодняшняя борьба с коронавирусной инфекцией».

ИСТОЧНИК KP.RU