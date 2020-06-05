Мошенница, укравшая деньги с банковских карт 7 томичей, арестована полицейскими

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:54:57+03:00

Мошенница ответит перед судом за свои действия. Фото: из открытых источников

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Ранее в УМВД России по Томской области обратились семь жителей региона с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. На их телефонные номера поступали звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись сотрудниками финансовых организаций и сообщали о том, что зафиксировали подозрительную активность на счетах.

- Введённые в заблуждение люди сообщали звонившим данные банковских карт и смс-коды. Получив онлайн-доступ к финансовым счетам и личным кабинетам потерпевших, мошенники, используя предоставленную информацию, похищали денежные средства. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено лицо, причастное к данным противоправным деяниям. Им оказалась 42-летняя жительница Ленинского округа города Омска. Подозреваемая задержана по месту жительства.

- В ходе обыска у нее обнаружены и изъяты банковская карта ,на которую поступали похищенные средства, sim-карты и мобильный телефон, с которого осуществлялись звонки.- говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении гражданки судом избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся мероприятия по установлению её причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Томской области и иных регионов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU