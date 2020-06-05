ЕГЭ-2020: томским выпускникам организуют очные консультации с педагогами

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:26:44+03:00

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С понедельника, 8 июня, в школах Томской области будут организованы консультации для выпускников, сдающих ЕГЭ, по выбранным ими предметам. Консультации будут идти в режиме свободного посещения по графику, установленному образовательными учреждениями.

-Все работники образовательных учреждений, а также школьники, пришедшие на консультацию, обязаны использовать маски, а также перчатки или антисептики для обработки рук. Помещения в обязательном порядке будут обрабатываться до и после занятий, - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Напомним, ЕГЭ в этом году начнутся с 3 июля. В этот день по предварительному графику экзамены пройдут сразу по трем предметам – литературе, географии и информатике. Единые государственные экзамены закончатся 23 июля экзаменом по иностранному языку. Сдавать ЕГЭ по желанию могут выпускники, которые намерены поступать в этом году в вузы.Для остальных это не является обязательным.

Ранее сообщалось, что до 18 июня включительно 5788 одиннадцатиклассников школ Томской области получат аттестаты о среднем общем образовании. Аттестаты с отличием будут выданы без учета результатов ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU