За незаконный снос деревьев на главной улице Томска в отношении чиновника возбуждено уголовное дело

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:56:43+03:00

Это один из руководителей департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии

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Следственным комитетом РФ по Томской области на основании материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Томска, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. – сообщила в пятницу пресс-служба ведомства

- По предварительным данным, данное должностное лицо, получив в марте 2020 года информацию о том, что работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно повредили ряд объектов (деревья), произраставших на аллеях возле пр. Ленина, д.2, д.15, д.13 в г.Томске, не привлекло юридическое лицо ООО «Группа компаний зонд-реклама» к административной ответственности. В мае 2020 года с целью сокрытия факта повреждения указанных объектов подозреваемым было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев, – говорится в сообщении Следственного Комитета.

7 мая 2020 года работники ООО «Зонд-реклама» незаконно уничтожили деревья по указанным выше адресам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, произведены обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, в офисе «Зонд-рекламы», изъяты системные блоки компьютеров, телефоны и документация, допрашиваются свидетели и подозреваемая. Согласно справочнику контактов, имеющемуся на сайте мэрии, среди заместителей начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства женщина только одна - Наталья Цветкова.

фото: паблик "Жесть Томска" ("Вконтакте")Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU