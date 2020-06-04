Томская область стала лидером по количеству победителей программы «УМНИК»

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:52:55+03:00

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Итоги реализации программы «УМНИК» в 2019 году подвели ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и Фонд содействия инновациям (ФСИ). Томская область стала лидером по числу победителей программы и заняла первое место по количеству поддержанных заявок, сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2019 году 27 томских представителей стали победителями программы, удельный вес поддержанных Фондом содействия инновациям составил 29,3% (среднее значение по РФ – 17,8%).

Томская область также является лидером по доле перехода проектов в бизнес. В регионе каждый седьмой участник программы становится предпринимателем или занимает лидирующие позиции в крупных компаниях (в среднем по России в бизнес приходит каждый 15-й участник программы).

– С начала проведения конкурсов «УМНИК» в Томской области, в 2006 году, появилось множество историй успеха его участников. Компании, созданные томскими УМНИКами, успешно присутствуют и развиваются на рынках России, а некоторые уже вышли на международный рынок. За годы действия программы поддержку в ее рамках получили более 820 инновационных проектов, – сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Как отметил представитель Фонда содействия инновациям в Томской области, исполнительный директор Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Григорий Казьмин, помимо регионального конкурса «УМНИК» студенты, молодые ученые томских университетов и академических институтов, а также представители инновационного бизнеса активно участвуют в федеральных программах поддержки. Кроме того, Томск во второй раз стал одной из пяти площадок России для проведения финалов конкурса «УМНИК-Цифровая Россия» для конкурсантов от Урала до Дальнего Востока.

«УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса) – программа поддержки молодых ученых и стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также создания малых инновационных предприятий (МИП), необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Победители конкурса получают грант в размере 500 тыс. рублей на два года на развитие инновационного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU