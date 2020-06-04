С начала июня в «закрытом городе» Томской области выявлено 5 человек с коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:33:44+03:00

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3 июня на территории ЗАТО Северск зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – сообщила в четверг на своем официальном сайте администрация «закрытого города». Кроме того, три случая заболевания были выявлены накануне, 2 июня. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом северчан достигло девятнадцати человек.

Из них десять в настоящее время госпитализированы и проходят лечение в инфекционном отделении местной клинической больницы. Трое находятся под медицинским наблюдением на дому. Из числа ранее заболевших шестеро человек уже выздоровели. По месту жительства всех заболевших была проведена дезинфекция.

- Под медицинским наблюдением находятся 102 человека, из которых 29 - вернувшихся на территорию ЗАТО Северск из стран, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а также из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 73 - контактировавших с заболевшими.- говорится в сообщении администрации ЗАТО.

Снято с медицинского наблюдения 895 человек.

На 3 июня вирусологической лабораторией ЦГиЭ №81 и Отделом лабораторной диагностики СКБ СибФНКЦ ФМБА России выполнено ,в общей сложности, 3168 исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU