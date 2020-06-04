2020-06-04T11:31:18+03:00
Происшествия

В Томской области отсидевший за убийство мужчина расправился с деревенской жительницей

Он не только убил, но и ограбил погибшую женщину
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Убийство и грабеж в томской деревнеУбийство и грабеж в томской деревнеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Следственным комитетом Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в жилом доме в д. Мало-Жирово Асиновского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), информирует пресс-служба ведомства.

3 июня 2020 года в дневное время в жилом доме в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области было обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти – рублеными ранами головы. Тело погибшей обнаружил ее сожитель.

В результате совместных действий следователей и сотрудников полиции в течение непродолжительного времени был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 32-летний уроженец Зырянского района Томской области, не имеющий постоянного места жительства, ранее судимый за убийство. При задержании подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что совершил убийство с целью завладеть деньгами и имуществом погибшей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врио ректора Томского политеха поменял управленческую структуру вуза
Свыше 40 незаконных рубок обнаружены в лесах Томской области с начала года
Томская область стала лидером по количеству победителей программы «УМНИК»
С начала июня в «закрытом городе» Томской области выявлено 5 человек с коронавирусом
В Томской области отсидевший за убийство мужчина расправился с деревенской жительницей
Томский госуниверситет обновляет приборную базу, чтобы выполнять проекты мирового уровня
Коронавирус в Томске: выявлено 32 новых случая заражения
Ни денег, ни горячей воды: томичка стала жертвой мошенников, купив бойлер в Интернете
Еще один отель Томска станет временным домом для медиков, работающих с COVID-пациентами
Сидим дома: из-за коронавируса томичей, мигрирующих из региона, стало значительно меньше
Губернатор: в 2019 году Томская область побила рекорд по производству и продажам продукции