В Томской области отсидевший за убийство мужчина расправился с деревенской жительницей

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:31:18+03:00

Он не только убил, но и ограбил погибшую женщину

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Следственным комитетом Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в жилом доме в д. Мало-Жирово Асиновского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), информирует пресс-служба ведомства.

3 июня 2020 года в дневное время в жилом доме в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области было обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти – рублеными ранами головы. Тело погибшей обнаружил ее сожитель.

В результате совместных действий следователей и сотрудников полиции в течение непродолжительного времени был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 32-летний уроженец Зырянского района Томской области, не имеющий постоянного места жительства, ранее судимый за убийство. При задержании подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что совершил убийство с целью завладеть деньгами и имуществом погибшей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU