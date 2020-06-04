2020-06-04T11:13:11+03:00
Умный город

Томский госуниверситет обновляет приборную базу, чтобы выполнять проекты мирового уровня

Общая сумма составит около миллиарда рублей, а первый транш – 132 миллиона рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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ТГУ получит 1 миллиард рублей на новую технику и приборыТГУ получит 1 миллиард рублей на новую технику и приборыФото: из открытых источников
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Томский госуниверситет приступил к реализации программы по обновлению приборной базы. Программа рассчитана на четыре года, сообщает пресс-служба вуза.

На первом этапе будут закуплены установки и научно-лабораторные комплексы для создания и контроля качества новых материалов, используемых в наноэлектронике, авиастроении, машиностроении, космической промышленности и других отраслях. Помимо этого в ТГУ появится новое оборудование, которое позволит вести мониторинг окружающей среды в Сибири и Арктике, установки для проведения исследований, необходимых для создания новых поколений мобильной связи и обеспечения национальной безопасности страны. Общая сумма закупки на первом этапе составит 132 миллиона рублей.

– В 2019 году Минобрнауки провело категоризацию вузов. Цель этого процесса заключалась в оценке результативности их научной деятельности. ТГУ вошел в первую категорию по 16 направлениям, что дало нам право на получение господдержки для обновления приборной базы, – говорит проектор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. – Общая сумма составит около миллиарда рублей. Первый транш – 132 миллиона. На эту сумму уже заказано оборудование, которое существенно расширит исследовательские возможности ученых ТГУ и позволит выполнять проекты мирового уровня.

План обновления приборной базы ТГУ сформирован на пять лет. Преимущественно он включает в себя закупку оборудования для Томского регионального центра коллективного пользования, на базе которого свои исследования проводят как научные группы университета, так и внешние пользователи.

Наряду с этим в рамках обновления приборной базы будет произведена модернизация и увеличена мощность суперкомпьютера «СКИФ Cyberia». Он используется в проектах по анализу больших данных социальных медиа, анализу данных Большого адронного коллайдера, прогнозирования изменений климата. Наряду с этим с помощью суперкомпьютера создаются цифровые двойники и цифровые производственные системы для новых беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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