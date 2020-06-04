Коронавирус в Томске: выявлено 32 новых случая заражения
Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 797
Количество заболевших "короной" томичей растет ежедневно.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 июня, в Томской области выявлено 32 новых случаа заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 797 подтвержденных случаев.
В России за последние сутки выявлен 8831 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 169 человек скончались
Всего с начало эпидемии выявлено в стране 441 108 человек, 5384 умерли , 204 623 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU