2020-06-04T10:15:50+03:00
Происшествия

Ни денег, ни горячей воды: томичка стала жертвой мошенников, купив бойлер в Интернете

Сумма причинённого ущерба превысила 11 тысяч рублей
Алиса Селезнева
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Томичка осталась без крупной суммы и без бойлера.Томичка осталась без крупной суммы и без бойлера.Фото: из открытых источников
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В преддверии летнего сезона и отключений горячей воды, томичка 1991 года рождения, решила приобрести в интернет-магазине водонагреватель.

- Женщина оставила заявку на сайте, после чего ей перезвонил «менеджер» и сообщил, что заявка на товар принята, а затем на электронную почту покупательницы поступило письмо с реквизитами для оплаты. Томичка перевела в качестве предоплаты более 11 тысяч рублей, однако заказанный товар так и не получила. Через несколько дней сайт перестал функционировать. –сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Также жертвами мошенников при покупках-продажах в сети Интернет за первые дни июня стали еще двое жителей региона. Еще семь человек пострадали от аферистов, которые представились работниками банков и сообщили о подозрительных операциях. Томичи, поверив звонящим, выполняли все их указания и лишались денег.

- Например, одна из пострадавших, выполняя инструкции, оформила на себя кредит в размере 240 тысяч рублей и все их перевела злоумышленникам. В общей сложности, за первые дни июня жертвами мошенников стали 16 жителей Томской области: 5 мужчин и 11 женщин в возрасте от 22 до 62 лет, которые лишись в сумме более 670 тыс. рублей. – информируют томские полицейские.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют землякам:

- при совершении покупок и продаж в сети Интернет избегать необдуманных финансовых операций, тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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