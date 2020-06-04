Еще один отель Томска станет временным домом для медиков, работающих с COVID-пациентами

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:36:56+03:00

Гостиница "Октябрьская" имеет 48 номеров и все они сейчас заняты медиками. Фото: из открытых источников

В гостинице «Октябрьской», ранее отведенной для этого, заполнены почти все места

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Начиная с апреля, гостиница «Октябрьская», принадлежащая администрации Томской области, была полностью отведена под проживание медиков, работающих с коронавирусными пациентами и не желающих подвергать риску заражениям своих близких.

-На текущий момент в ней все заполнены почти все места. В связи с этим, мы планируем открыть еще одну такую гостиницу, ищем варианты. - сообщил сегодня депутатам региональной Думы губернатор Сергей Жвачкин.

Добавим, гостиница «Октябрьская» имеет 48 номеров различной категории, рассчитанных на 62 основных места.

Глава региона также выразил благодарность всем медикам за их самоотверженный труд в условиях пандемии, особенно отметив тех, кто непосредственно работает с коронавирусными пациентами – прежде всего, персонал Респираторного госпиталя МСЧN2 . Именно он принял на себя первую и основную волну пациентов с COVID-19, при этом не допустив в своих стенах вспышки инфекции.

- Там нет ни одного случая заражения среди врачей, потому что они тщательно соблюдают технику безопасности,– подчеркнул губернатор. К сожалению, в некоторых медучреждениях региона ситуация сложилась не так благополучно.

В частности, очаги COVID-19 были выявлены в клиниках СибГМУ, двух отделениях Томского НИИ кардиологии, пульмонологическом отделении горбольницы №3 в Томске. Все они закрывались на 14-дневный карантин. Сейчас из-за коронавируса, выявленного у медсестры, не принимает пациентов Северский перинатальный центр.

Всего за время пандемии, по данным на 20 мая, коронавирусом в Томской области заразились 53 медработника. Как отмечал оперштаб, значительная часть из них была инфицирована не на работе, а через бытовые контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU