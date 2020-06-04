2020-06-04T07:56:31+03:00
Общество

Сидим дома: из-за коронавируса томичей, мигрирующих из региона, стало значительно меньше

Правда, и число приезжающих снизилось почти вдвое
Алиса Селезнева
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Из-за пандемии коронавируса снизилось число тех, кто меняет место жительства.Из-за пандемии коронавируса снизилось число тех, кто меняет место жительства.Фото: из открытых источников
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Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки, закрытие границ между странами и регионами из -за пандемии коронавируса повлияло на миграцию населения в Томской области. За январь-апрель 2020 года в регион прибыло 6746 человек, выбыло – 7866 человек. За счет миграционного оттока численность населения сократилась на 1120 человек, – информирует пресс-служба Томскстата.

Согласно данным ведомства, за аналогичный период 2019 года в область прибыло 11599 человек, выбыло – 10255 человек, в итоге, миграционный прирост составил 1344 человека.

-За четыре месяца 2020 года в Томскую область прибыло из регионов России (межрегиональная миграция) 1737 человек, из зарубежных стран – 1865 человек. Выехали из области в другие регионы России 2727 человек, в зарубежные страны – 1995 человек. Внутри области (внутрирегиональная миграция) сменили место жительства 3144 человека. - говорится в сообщении Томскстата.

фото: пресс-служба Томскстата Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба ТомскстатаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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