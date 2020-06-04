Губернатор: в 2019 году Томская область побила рекорд по производству и продажам продукции

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:29:30+03:00

32% ВРП Томской области в прошлом году пришлись на нефтегазовый сектор. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Объем валового регионального продукта в Томской области по итогам прошлого года превысил 600 миллиардов рублей; это произошло впервые за историю региона - сообщил сегодня губернатор Сергей Жвачкин, представляя ежегодный отчет депутатам Законодательной Думы.

Наибольший удельный вес в структуре ВРП по-прежнему занимает добыча полезных ископаемых (32%), далее следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, строительная индустрия, АПК.

По итогам прошлого года наиболее позитивную динамику роста среди отраслей показали обрабатывающие производства (+ 18%), также на 17% подросли суммарные объемы в сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве. Этого удалось достичь в результате системной работы региона по поддержке аграриев, реализации концепции экономики природы.

- Больше четверти нашего ВРП теперь приходится на производство высокотехнологичной продукции. Увеличить долю высоких технологий в ВРП, а также войти в число мировых научно-образовательных центров призван помочь национальный проект «Наука». Его главные цели – улучшение результатов томских национальных исследовательских университетов в мировых рейтингах QS и Times High Education; а также увеличение численности иностранных студентов до 22%, в Томск едут учиться молодые люди из 93 стран. Я надеюсь, пандемия этому тренду помехой не будет, - сказал глава региона.

Согласно данным отчета, размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе увеличился на 5%. Лидерами по росту зарплат стали « бюджетники», нефтяники и газовики, представители сектора информационных технологий и связи. Глава региона признал, что такой темп роста доходов работающих томичей является недостаточным.

- Далеко не везде люди получают достойные деньги за свой труд. Нам необходимо, чтобы доходы работников росли во всех отраслях. – подчеркнул руководитель Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU