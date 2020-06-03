2020-06-03T10:01:09+03:00
Происшествия

Два томича нашли чужие банковские карты и порадовали себя покупками

Теперь любителей «халявы» разыскивает полиция
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступили заявления о хищениях денежных средств с банковских карт граждан .

- В одном из случаев, подозреваемый, воспользовавшись утерянной банковской картой с функцией бесконтактного способа оплаты, совершил хищение денежных средств путём расчета в различных магазинах. В другом случае, неустановленное лицо также, завладев чужой утерянной банковской картой, путем оплаты покупок в сети Интернет похитило денежные средства в сумме более 27 000 рублей- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В обоих случаях следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Сотрудники полиции просят откликнуться тех, кто располагает информацией по данным делам или опознает подозреваемых по фото-ориентировкам. Обращаться можно по телефону 02 (с сотового 102) или по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а», кабинет 415, телефон 8 (3822) 795 – 479, сотовый 8-952-899-86-59, 8-913-103-55-77.

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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