2020-06-03T09:10:20+03:00
Общество

Андрей Яковлев назначен временно исполняющим обязанности ректора Томского политеха

Губернатор Сергей Жвачкин представил его коллективу на ученом совете вуза
Антонина Ленская
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Томскому политехническому предстоит решить ряд принципиальных задач, отметил врио ректора.Томскому политехническому предстоит решить ряд принципиальных задач, отметил врио ректора.Фото: из открытых источников
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Сегодня губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета ТПУ Сергей Жвачкин представил временно исполняющего обязанности ректора ТПУ Андрея Яковлева. Приказ о назначении подписал министр науки и образования России Валерий Фальков.

– Человек у руля ТПУ должен соединить два мира: академический и производственный. Потому что главная задача научно-образовательного центра мирового уровня, который мы создаем в Томской области, – это успешная разработка новых технологий и их быстрое внедрение в реальный сектор экономики, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы много советовались с учеными и промышленниками, с руководством Министерства науки и высшего образования. И решили, что должности ректора Томского политехнического соответствует первый проректор Андрей Александрович Яковлев.

Губернатор обозначил задачи, которые руководству ТПУ предстоит решать в первую очередь. Это продвижение в мировых рейтингах, ускорение внедрения новых технологий в производство, развитие новых специализаций экономики региона, кооперация с бизнесом, участие в восстановлении экономики. Глава региона поздравил врио ректора с новой должностью, а коллектив ТПУ – с новым руководителем.

С ноября 2019 года доктор физико-математических наук А. Яковлев занимал должность первого проректора ТПУ. До назначения в Политех работал в «Газпром нефти», занимался стратегическим планированием, координировал совместные проекты компании с университетами и научными институтами.

– Это огромная ответственность – возглавить легендарный Томский политехнический университет, стать частью коллектива блистательных ученых, преподавателей, инженеров, практиков. Обещаю приложить все мои силы, опыт и знания, чтобы достойно служить университету и Томской области, способствовать их развитию и процветанию, – сказал в ответном слове Андрей Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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