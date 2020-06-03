2020-06-03T08:15:18+03:00
Происшествия

Томича, застрявшего в проеме под коммунальным мостом, пришлось вытаскивать спасателям

Молодой человек залез в отверстие на спор с товарищами
Алиса Селезнева
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фото:ГУ МЧС по Томской областифото:ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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Во вторник, 2 июня, в 20:50 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение, что между опорой коммунального моста через Томь и металлической конструкцией зажат мужчина.

- Дежурная смена выехала на место происшествия. Со слов самого пострадавшего, он попытался пролезть в узкий проем на спор с товарищами и застрял. Оценка ситуации показала, что в нижней части проем шире на три сантиметра. Спасатели уложили мужчину горизонтально и вытянули оттуда, - рассказал начальник Томской ПСС Евгений Кабаков.

От медицинской помощи мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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