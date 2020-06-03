Вахтовики, прибывшие в Томск из Якутии, постепенно покидают обсерваторы

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:01:31+03:00

Один из обсерваторов для вахтовиков расположен в лагере "Зеленый мыс" под Томском. Фото: из открытых источников

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На сегодняшний день, 3 июня, в обсерваторах под Томском находится 81 вахтовик, доставленный в Томскую область с Чаяндинского месторождения (Якутия). Всего в конце апреля - мае в регион вернулись оттуда 292 вахтовика. – сообщает пресс-служба областной администрации.

- 3 и 4 июня будут выписаны последние 18 вахтовиков, поступивших в обсерватор в начале мая, сразу после прибытия в Томск спецрейсами из Якутии - говорит главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник.

Всего с Чаяндинского месторождения в Томскую область вернулись 292 вахтовика. За период их нахождения в обсерваторе коронавирус был обнаружен у 87 человек. Соответственно для тех, кто проживал с заболевшими в одной комнате, продлевался карантинный период. Из обсерваторов вахтовиков выписывают после окончания двухнедельного режима изоляции и при наличии двух отрицательных контрольных тестов на коронавирус.

В настоящее время в Томскую область продолжают прибывать вахтовики из Якутии, возвращающиеся в регион самостоятельно. Только за первые дня июня в обсерваторы поступило 20 человек. У всех взяты смывы на коронавирус. Если в двухнедельный период ни у кого из них коронавирус обнаружен не будет, их выписка произойдет через две недели – 15 и 16 июня.

Напомним, в соответствии с распоряжением администрации Томской области, со 2 июня прибывающие в регион из Якутии должны находиться на обязательной двухнедельной самоизоляции дома или по месту пребывания (за исключением общежитий, гостиниц, хостелов), если они клинически здоровы и на руках есть отрицательные результаты двух последовательных анализов на коронавирус. При отсутствии таких результатов, а также если нет возможности избежать контактов с родственниками, проживающими совместно, двухнедельная изоляция проходит в условиях обсерватора.

Ранее мы сообщали, что во время пребывания в обсерваторе под Томском, скоропостижно скончались два вахтовика с Чаяндинского месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU