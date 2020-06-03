Оперштаб: 165 томичам с коронавирусом потребовались ИВЛ и масочная подача кислорода

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:53:34+03:00

К аппаратам ИВЛ подключают пациентов с тяжелой формой коронавируса. Фото: из открытых источников

В настоящее время в регионе четырнадцать таких пациентов

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-В Томской области за весь период пандемии коронавируса 165 пациентам с COVID-19 потребовалась кислородная поддержка - через подключение к аппаратам ИВЛ или масочную подачу кислорода. – сообщил утром в среду региональный оперштаб.

Уточняете, что преимущественно кислородная поддержка потребовалась тем, у кого заболевание протекает в тяжелой или среднетяжелой форме.

- У 119 пациентов, нуждающихся в подаче кислорода через маску, были зафиксированы позитивные изменения в лечении пневмонии. У 16 пациентов, подключенных к инвазивной вентиляции легких, улучшилось самочувствие, 11 из них были переведены из реанимации в общее отделение. – говорится в сообщении.

На утро 3 июня, на кислородной поддержке находятся 14 жителей региона. Из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

Напомним, за время пандемии в Томской области скончались 14 пациентов с подтверждённым COVID-19, значительной части из них понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU