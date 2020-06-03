2020-06-03T06:27:09+03:00
Общество

Более 10 тыс. томичей ежедневно изучают рубрику «Вакансии» на кадровом портале

Служба занятости региона и HeadHunter реализуют антикризисный проект по трудоустройству
Антонина Ленская
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Команда HeadHunter планирует онлайн-вебинары для сотрудников томской Службы занятости.Команда HeadHunter планирует онлайн-вебинары для сотрудников томской Службы занятости.Фото: из открытых источников
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Служба занятости Томской области и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru приступили к реализации совместного антикризисного проекта по трудоустройству населения, сообщает пресс-служба обладминистрации. На интерактивном портале Служба занятости предлагает соискателям возможность просмотра вакансий hh.ru в форме виджета. Претенденты получают доступ к еще большему числу вакансий на одном ресурсе и увеличивают свои шансы на поиск подходящей работы.

По данным hh.ru, в мае 2020 года лидерами по объему вакансий в регионе стали «Продажи» (24%), «Производство» и «IТ, телеком» (по 13%), «Рабочий персонал» и «Строительство» (по 11%). Реже ищут специалистов в таких сферах как «Спорт, фитнес», «Домашний персонал», «Искусство, медиа» (по 1%). Прирост вакансий в мае 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составил 28%.

Начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных отметила: «Ежедневно рубрику «Вакансии» на интерактивном портале Службы занятости просматривают более 10 тысяч жителей Томской области. Количество посетителей с начала 2020 года возросло почти на треть, а это значит, что людям как никогда нужна помощь в трудоустройстве»

ИСТОЧНИК KP.RU

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