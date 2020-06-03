Томич избил 90-летнюю старушку, чтобы украсть у нее пачку пельменей и старый телевизор

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:07:19+03:00

За содеянное суд приговорил мужчину почти к трем годам лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Шегарский районный суд Томской области рассмотрел дело и признал 36-летнего местного жителя виновным в совершении грабежа, совершенного с незаконным проникновением в жилище с применением насилия.

- В феврале 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом, где потребовал от 90-летней хозяйки деньги. Получив отказ, он несколько раз ударил престарелую женщину кулаком по лицу, а затем похитил у нее пачку пельменей и телевизионный приемник общей стоимостью 1,6 тыс. рублей. - сообщает областная прокуратура.

Грабитель, ранее неоднократно имевший судимости, вину в содеянном признал полностью. Суд приговорил рецидивиста к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU