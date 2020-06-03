Томичку с туберкулезом принудительно доставили в больницу судебные приставы
Жительница Парабельского района 1982 г.р., состоит на учете в Областной клинической туберкулезной больнице. Но требования врачей о необходимости незамедлительного приезда в Томск для прохождения лечения больная проигнорировала. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд о принудительной госпитализации гражданки, представляющей угрозу для здоровья окружающих.
- Поскольку решение суда подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов по Парабельскому району вместе с медработником районной больницы, выехали по адресу проживания гражданки, предусмотрев меры индивидуальной защиты. Однако там женщину застать не удалось. Приставы выяснили, что она уехала к матери в соседнюю деревню и направились туда, где смогли обнаружить разыскиваемую. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.
Женщину препроводили в машину скорой медицинской помощи и через несколько часов доставили в Областную клиническую туберкулезную больницу на лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU