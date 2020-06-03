Томичку с туберкулезом принудительно доставили в больницу судебные приставы

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:46:04+03:00

Из Парабели в Томск больную доставили на машине скорой помощи. Фото: из открытых источников

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Жительница Парабельского района 1982 г.р., состоит на учете в Областной клинической туберкулезной больнице. Но требования врачей о необходимости незамедлительного приезда в Томск для прохождения лечения больная проигнорировала. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд о принудительной госпитализации гражданки, представляющей угрозу для здоровья окружающих.

- Поскольку решение суда подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов по Парабельскому району вместе с медработником районной больницы, выехали по адресу проживания гражданки, предусмотрев меры индивидуальной защиты. Однако там женщину застать не удалось. Приставы выяснили, что она уехала к матери в соседнюю деревню и направились туда, где смогли обнаружить разыскиваемую. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщину препроводили в машину скорой медицинской помощи и через несколько часов доставили в Областную клиническую туберкулезную больницу на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU