Кризис не помеха: "квадрат" в новостройках Томска продолжает расти в цене

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:16:13+03:00

Всего за месяц его стоимость увеличилась на 2,5%

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Аналитики федерального интернет-портала жилой недвижимости «МИР КВАРТИР» подвели итоги мая на российском рынке новостроек. Согласно их прогнозу, вопреки падению платежеспособного спроса застройщики не станут снижать цены на квартиры.

Маркетинговым исследованием были охвачены 70 городов РФ с населением более 300 тыс. человек. Всего в нескольких городах один квадратный метр жилья в новостройках в мае 2020 года подешевел, включая Грозный, Магнитогорск, Курган, Липецк и Астрахань.

В Томске средняя цена за жилой «квадрат» в минувшем месяце составила немногим более 55 тыс. руб., прирост по отношению к апрелю – 2,5%. Средняя цена квартиры была зафиксирована в сумме 3,09 млн руб. и за месяц выросла на 1,1%.

Почти в 40 городах отмечено подорожание квадратного метра на 3-3,9%. Наиболее значительно цены выросли во Владивостоке, Москве и Сочи – на 4,1%, 4% и 4% соответственно. В среднем по России цена жилого «квадрата» в мае выросла на 2,3%.

Средняя стоимость квартиры в новостройке, согласно расчетам аналитиков «МИР КВАРТИР», увеличилась в 54 городах из 70, снизилась – в 15, а в Астрахани осталась на прежнем уровне. Среднестатистическая российская квартира подорожала на 1,9%. При этом средняя стоимость московской новостройки составляет сегодня 13,6 млн руб., то есть примерно в 4,4 раза дороже, чем в Томске.

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко, комментируя ценовую ситуацию на российском рынке новостроек, отметил: «Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой, опасно их повышать при явном падении покупательской способности».

ИСТОЧНИК KP.RU