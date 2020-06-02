Медиков, работающих в «ковидариях» Томска, начали тестировать на антитела к COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:27:20+03:00

Анализ на антитела покажет, какой процент медиков и рядовых томичей имеют иммунитет к "короне" Фото: из открытых источников

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Сотрудников медучреждений Томска, где проходят лечение больные COVID-19, с 1 июня начали обследовать на наличие антител к коронавирусной инфекции.

-Тестирование стартовало в понедельник, пока только среди сотрудников «ковидариев» и тех медработников, что выразили желание в них работать. Таких порядка 150 человек, они пока в резерве. Далее будем обследовать работников станций скорой помощи, амбулаторно-клинических учреждений, на третьем этапе- всех остальных медиков. Зная, у кого из медработников есть антитела, мы можем корректировать подход к набору персонала, организации смен. - рассказал сегодня вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, замруководителя регионального оперштаба.

Прежде чем начать массовые обследования, специалисты проверили тесты, поступившие от поставщика, выборочно. В частности, обследовали пациентов, у которых подтвержден коронавирус и тех, у кого он не выявлен. Тесты оказались рабочими.

- Выборка еще слишком мала, чтобы экстраполировать ее результаты на всех медиков, население региона. Но, как показывает опыт тестирования медиков и населения в Москве, в других странах, в среднем, примерно 14% имеют антитела. У бессимптомных носителей они выявляются значительно реже, чем у тех, кто перенес коронавирус в средне тяжелой или тяжелой формах.- отметил Иван Деев.

Ранее мы сообщали, что платно пройти тестирование на антитела, могут и все желающие томичи. В настоящее время они могут это сделать в местных филиалах «Инвитро», «Хеликс», а также , со вчерашнего дня, в центре «Профессор» СибГМУ. Стоимость анализа варьируется в них от 1000 до 1700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU