Жильцы дома, ставшего очагом COVID-19 в Томске, игнорировали необходимость разобщения

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:19:24+03:00

Из жилого дома госпитализировано больше десяти пациентов с коронавирусом. Фото: из открытых источников

Они продолжали активно ходить друг к друг в гости и отмечать дни рождения

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Вчера, 1 июня, региональная администрация сообщила о выявлении очага заболевания коронавирусом в одном из жилых домов Томска ( бывшем общежитии городского предприятия). Диагноз COVID-19 подтвердился у 26 жильцов дома. Сегодня во время брифинга Иван Деев, заместитель руководителя областного оперштаба, рассказал журналистам подробности ситуации.

- Первые случаи заболевания были зафиксированы там 22 мая, за 10 дней тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Те из них, кто имел симптомы заболевания, госпитализированы в стационары. Бессимптомные пациенты с положительным анализом, а также люди, контактировавшие с заболевшими, находятся в обсерваторе. - рассказал Иван Деев.

В данном доме почти все квартиры секционного типа, их жильцы пользуются общими туалетами и кухнями, но как подчеркнул вице-губернатор, главная причина массового распространения инфекции не в этом.

- При проведении эпидрасследования удалось установить, что все эти люди активно общались друг с другом и, несмотря на то, что мы говорим о необходимости разобщения, ходили друг к другу в гости, отмечали дни рождения и т.д. – сказал Деев.

В настоящее время места общего пользования здания и часть квартир, по просьбе их владельцев, тщательным образом продезинфицированы. За минувшие два дня из этого очага не фиксируется новых пациентов, однако контроль медиков за состоянием бессимптомных контактных лиц продолжается. Возможно, у кого-то из них еще и подтвердится коронавирус. Эпидрасследование продолжается и на предприятии, на котором трудилась часть жильцов. Пока среди их коллег заболевших не выявлено.

Район города, где расположен дом, а также название предприятия, представитель оперштаба уточнять не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU