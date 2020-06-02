В Томске за незаконный оборот крупной партии спирта задержаны два молодых человека
В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области и регионального управления МВД из незаконного оборота изъято более 24,5 тысяч литров этилового спирта, а также пресечена противоправная деятельность двух молодых томичей, сообщают пресс-службы правоохранительных ведомств.
По результатам проведения химико-технического исследования изъятой продукции следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установления местонахождения причастных к совершению этого преступления лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU