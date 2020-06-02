2020-06-02T11:09:18+03:00
Происшествия

В Томске за незаконный оборот крупной партии спирта задержаны два молодых человека

Сотрудники УФСБ и УМВД изъяли более 24,5 тысяч литров жидкости
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томске правоохранители изъяли из незаконного оборота крупную партию спиртаВ Томске правоохранители изъяли из незаконного оборота крупную партию спиртаФото: из открытых источников
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В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области и регионального управления МВД из незаконного оборота изъято более 24,5 тысяч литров этилового спирта, а также пресечена противоправная деятельность двух молодых томичей, сообщают пресс-службы правоохранительных ведомств.

По результатам проведения химико-технического исследования изъятой продукции следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установления местонахождения причастных к совершению этого преступления лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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