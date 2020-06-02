Коронавирус в Томске: + 23 новых случая заражения коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:37:57+03:00

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Сегодня, 2 июня, в Томской области выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 739 подтвержденных случаев.

В России за последние сутки выявлено 8863 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 182 человека скончались.

Всего с начало эпидемии выявлено в стране 423 741 человека с COVID-19, 5037 умерли , выздоровели 186 985.

ИСТОЧНИК KP.RU