2020-06-02T10:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Москвы и Питера теперь можно приезжать в Томск без последующего карантина

Глава томского Роспотребнадзора подписала соответствующее постановление
Алиса Селезнева
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Тем,кто прилетает из двух столиц в Томск,теперь не грозит карантинТем,кто прилетает из двух столиц в Томск,теперь не грозит карантинФото: из открытых источников
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Вчера, 1 июня, главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина подписала постановление, отменяющее требование об обязательной двухнедельной изоляции для граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в наш регион. Текст документа опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора и вступил в законную силу.

Напомним, в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, с 10 апреля все прибывающие из двух столиц в Томскую область, независимо от видов транспорта, должны были сообщить о себе на горячую линию и 14 дней соблюдать обязательный карантин.

- Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Томской области № 763 от 10.04.2020 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области" изменение. Исключить из постановления пункты 1.1-1.3, 2.1-2.3, – говорится в новом постановлении главы регионального Роспотребнадзора.

Уточним, пункты 1.1-1.3 постановлением от 10 апреля 2020 года, обязывали прибывших из Москвы и Петербурга сообщать о себе и соблюдать самоизоляцию. Пункты 2.1-2.3 предполагали при наличии симптомов проведение тестирования приехавших на коронавирус, ежедневный мониторинг их состояния медиками, незамедлительную изоляцию в случае выявления COVID-19. Сейчас данные требования остались только для граждан, прибывающих в Томск из Якутии, а также из-за границы.

Отметим, что вчера «коронавирусные» ограничения на въезд в регион отменила и Новосибирская область. До этого гражданам, прибывавшим в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Якутии предписывалось соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель и передавать сведения о своем прибытии на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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