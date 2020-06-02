2020-06-02T09:36:41+03:00
Политика

Губернатор призвал жителей Томской области не расслабляться и собирать дикоросы

Сергей Жвачкин: «Нам удалось найти баланс между здоровьем граждан и устойчивостью экономики»
Антонина Ленская
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Губернатор дал поручение до конца недели проанализировать рынок труда в Томской области.Губернатор дал поручение до конца недели проанализировать рынок труда в Томской области.Фото: из открытых источников
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Во время пандемии COVID-19 в Томской области взвешенные ограничительные меры позволили найти баланс между здоровьем граждан, с одной стороны, и устойчивостью экономики, с другой. Об этом сегодня заявил губернатор Сергей Жвачкин на совещании с главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Мы не пошли по пути тотального бездумного закручивания гаек. У нас как работали, так и работают главные отрасли экономики. Причем работают в плюс, – подчеркнул глава региона. – Так, за последние четыре месяца сфера строительства выросла на 20%, обрабатывающий сектор – почти на 10%, торговля – на 4%, АПК – на 2%. Мы приняли беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одних только региональных налоговых льгот предоставили на 800 млн рублей.

Губернатор назвал ситуацию с распространением коронавируса и с самочувствием экономики стабильной, но указал, что «это не повод расслабляться». Необходимо активно помогать предпринимателям и на местном уровне – городском и районном.

Также Сергей Жвачкин поручил главам городов и районов провести детальный анализ ситуации на местных рынках труда. Он привел пример: с 1 апреля на учет в службу занятости в Томской области встали почти 13 тысяч человек, однако меньше трех тысяч из них потеряли работу после введения ограничительных мер. Подавляющая часть граждан, обратившихся за пособием, не работала давно либо получала «серую» зарплату.

– Но теперь наша задача – помочь всем. Решить ее можно за счет сезонной занятости и замещении свободных рабочих мест. В разгаре сельскохозяйственный сезон, дорожно-ремонтные и строительно-монтажные работы, судоходство, впервые в это время года начался сбор дикоросов, – цитирует пресс-служба слова губернатора.

Грибы в этом году в Томской области пошли аномально рано и в большом количестве. Фото: из открытых источников

Грибы в этом году в Томской области пошли аномально рано и в большом количестве.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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