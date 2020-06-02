2020-06-02T09:32:08+03:00
Общество

Предприятие в Томской области задолжало зарплату и лишилось права распоряжаться автопарком

Только так приставы заставили работодателя рассчитаться по своим обязательствам
Алиса Селезнева
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Предприятие погасило долг по зарплате и компенсировало расходы на адвоката.Предприятие погасило долг по зарплате и компенсировало расходы на адвоката.Фото: из открытых источников
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Предприятие из Тегульдетского района, занимающееся заготовкой и переработкой леса, не выплатило заработную плату своему сотруднику в размере 70 тыс. рублей и тот обратился в суд.

- Пристав предоставила организации срок для добровольного исполнения судебного решения – 5 рабочих дней. Но руководство предприятия проигнорировало данную возможность. Тогда служитель закона вынесла запреты на совершение действий по регистрации в отношении более 200 автомобилей организации в ГИБДД, ее недвижимости в Росреестре, а также обратила взыскание на банковские счета. - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Вскоре после этого недобросовестный работодатель полностью погасил долг по зарплате перед данным сотрудником, а также позднее, в принудительном порядке, возместил ему расходы на услуги адвоката в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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