Предприятие в Томской области задолжало зарплату и лишилось права распоряжаться автопарком
Предприятие из Тегульдетского района, занимающееся заготовкой и переработкой леса, не выплатило заработную плату своему сотруднику в размере 70 тыс. рублей и тот обратился в суд.
- Пристав предоставила организации срок для добровольного исполнения судебного решения – 5 рабочих дней. Но руководство предприятия проигнорировало данную возможность. Тогда служитель закона вынесла запреты на совершение действий по регистрации в отношении более 200 автомобилей организации в ГИБДД, ее недвижимости в Росреестре, а также обратила взыскание на банковские счета. - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.
Вскоре после этого недобросовестный работодатель полностью погасил долг по зарплате перед данным сотрудником, а также позднее, в принудительном порядке, возместил ему расходы на услуги адвоката в размере 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU