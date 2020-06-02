2020-06-02T06:40:58+03:00
Общество

Томские инвалиды попросили сделать сквер на улице Усова доступнее для маломобильных горожан

Ответственные лица пообещали учесть их замечания
Антонина Ленская
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Идею сквера на перекрестке Усова и Белинского предложили участники «Живой лаборатории».Идею сквера на перекрестке Усова и Белинского предложили участники «Живой лаборатории».Фото: из открытых источников
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В Томске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство общественного пространства на пересечении улиц Усова и Белинского. Первый этап был реализован в 2019 году, а сейчас авторы проекта – участники «Живой лаборатории» и Центра компетенций по развитию городской среды – работают возле Международного культурного центра ТПУ.

Накануне замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова вместе с общественниками побывала в новом сквере, чтобы оценить его доступность для маломобильных граждан. Главный эксперт по программе «Доступная среда» томского отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Бурмистров, оценивая выполненные работы, высказал ряд замечаний.

По его мнению, для удобства слабовидящих людей примыкающие пешеходные переходы должны быть более рельефными, а съезды – пологими. Прилегающая к пешеходной зоне автомобильная парковка также должна быть обеспечена съездами. Кроме того, эксперт предложил «обыграть» бетонные формы цветников природными материалами.

Осмотрев участок ремонта 2020 года, Е. Бурмистров обратил внимание представителей центра компетенций на необходимость обустройства пандуса или пологого спуска на лестнице около дома по ул. Усова, 11, и понижения бордюров на подходах к ней.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, все полученные замечания будут переданы подрядчикам, а инспекции объектов благоустройства с участием активистов-общественников продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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