Томич, укравший пенсию своей бабушки, предстанет перед судом

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:16:45+03:00

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Прокуратура Советского района г.Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже денег у собственной бабушки.

- По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый, проживающий совместно со своей бабушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отыскал в комнате родственницы, спрятанный от него кошелек. Мужчина похитил оттуда остатки ее пенсии в размере 10,9 тыс. рублей. Значительную часть украденного он в тот же день потратил на алкоголь и продукты питания для себя. Оставшиеся деньги были изъяты у обвиняемого сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей. – говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г.Томска. За кражу у собственной бабушки томичу может грозить реальный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU