Клиники СибГМУ начали тестировать томичей на антитела к коронавирусу

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:07:53+03:00

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С 1 июня клиники Сибирского государственного медуниверситета начали выполнять лабораторные исследования на антитела к коронавирусу (определение антител IgG и IgM к коронавирусной инфекции SARS-COV-2). Они выполняются методом качественного иммуноферментного анализа (ИФА) в Централизованной клинико-диагностической лаборатории клиник, сообщает пресс-служба вуза.

ИФА позволяет выявлять антитела, которые вырабатывает организм человека в ответ на столкновение с инфекцией. «Наличие антител IgM говорит о том, что человек заражен вирусом в настоящий момент или недавно перенес инфекцию. В свою очередь, наличие антител IgG показывает, был ли инфицирован человек вирусом в прошлом. Таким образом можно установить, сталкивался ли организм человека с вирусной инфекцией ранее. Это особенно важно, так как, по статистике, у многих людей заболевание проходит в бессимптомной форме», – пояснила главный врач клиник СибГМУ Алена Левко.

По словам специалиста, выполнение исследований на оба вида антител позволит человеку узнать, был ли он болен давно, болен сейчас или еще не сталкивался с вирусом. Исследования выполняются в собственной клинико-диагностической лаборатории на профессиональных тест-системах проверенного отечественного производителя. Сдать кровь на исследование можно в медицинском центре клиник СибГМУ «Профессор».

Исследование будет доступно для всех желающих томичей без симптомов ОРВИ. При себе необходимо иметь паспорт. Стоимость одного исследования составит 1 000 рублей (без учета стоимости взятия крови на анализ); срок изготовления анализов – от 2 до 7 рабочих дней. Получить консультацию можно по телефону единой справочной службой клиник: 8 (800) 250-54-43 .

ИСТОЧНИК KP.RU