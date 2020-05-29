2020-05-29T15:07:56+03:00
Спорт

В томском Академгородке продолжается строительство горнолыжной трассы

Желающих покататься со снежных склонов она на примет уже следующей зимой
Алиса Селезнева
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В Томской области немало любителей горных лыж и сноубординга.В Томской области немало любителей горных лыж и сноубординга.Фото: из открытых источников
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Участок, отведенный под обустройство горнолыжной трассы «Могул», находится в Академгородке, на улице Королева. В настоящее время здесь завершается снос деревьев и начато планировка профиля склона, - сообщила сегодня пресс-служба областной администрации.

-Мы заканчиваем снос деревьев и приступаем к планировке профиля склона. После этого будет установлен бугельный горнолыжный подъемник, появится система искусственного освещения и помещение раздевалки для спортсменов с комнатой хранения спортинвентаря. Запланированы работы по компенсационному озеленению, — уточнил директор Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Юрий Щербина.

Протяженность трассы составит 210 метров, ширина - 65 метров. Прежде всего, она будет предназначена для тренировок спортсменов детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва в дисциплинах «могул» и «фристайл».

Напомним, строительство в Академгородке горнолыжной трассы стартовало осенью 2019 года. По графику все работы по обустройству должны завершиться в конце октября этого года, и трасса будет полностью готова к приему спортсменов к началу зимнего сезона-2020/2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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