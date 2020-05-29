В Респираторном госпитале СибГМУ заняты почти все койки

29 Май 2020 2020-05-29T09:55:11+03:00

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- На утро ,28 мая, у нас 75 пациентов. «Распаковали» последний этаж госпиталя и планируем уже до конца недели выйти на свою предельную мощность – 90 коек. Из 75 пациентов – 73 с пневмонией. Два человека в реанимации. Оба нуждаются в кислородной поддержке. Оба с тяжелой сопутствующей патологией. Тяжесть их состояния обусловлена именно этим, а не собственно самой коронавирусной инфекцией. – рассказала вчера в своем телеграм-канале Ольга Кобякова, ректор медуниверситета.

По ее словам, состояние остальных больных ближе к удовлетворительному. Пациенты довольны медицинским обслуживанием, условиями, отношением персонала и едой. Также ректор рассказала о двух семейных парах, заболевших COVID-19 и госпитализированных в разные стационары Томска.

- Сегодня на утренней планёрке, которую ежедневно проводит Департамент здравоохранения с руководителями медицинских организаций, оказывающих помощь больным с COVID, налаживали личную жизнь супругов, которые волей судьбы были госпитализированы в разные стационары.Речь шла о двух семейных парах, где муж оказался в Медсанчасти №2, а жена – в клиниках СибГМУ. Во втором случае – наоборот. Мудрый и лишённый романтики главный врач одного из госпиталей сказал: «Пусть отдохнут друг от друга!». Но большинство всё -таки решило, что вместе болеть веселее, а выздоравливать быстрее. В общем, сегодня семьи воссоединились. – поделилась Ольга Кобякова.

ИСТОЧНИК KP.RU