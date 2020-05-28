География коронавируса в Томской области: оперштаб объяснил, почему не раскрывается информация по конкретным районам

28 Май 2020 2020-05-28T09:38:24+03:00

Иван Дееев: "Люди вычисляют, кто заболел и начинается травля" Фото: из открытых источников

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Сегодня, 28 мая, выступая на очередном заседании областного парламента, вице-губернатор Иван Деев, заместитель регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, ответил на вопросы депутатов.

В том числе, он подробно объяснил почему оперштаб дает общую информацию о числе заболевших по региону, не конкретизируя названия населенных пунктов на периферии, где выявлены очаги COVID-19.

-Когда речь идет о небольших муниципальных образованиях, то ситуация сложная. Люди вычисляют, кто заболел и начинается травля. Это уже было у нас в трех муниципалитетах. Люди находили заболевших и начиналось: зачем ты привез, зачем ездил в Новосибирск и.т.д.- сказал вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что односельчане зараженных, даже если бы заранее знали об очаге заболевания в своем населенном пункте, предпринять какие-то особые меры для своей защиты все равно не смогли.

- Чтобы предотвратить ситуацию, люди обязаны носить маски, просто держаться друг от друга на расстоянии 1,5 - 2 метра, не ходить в гости, не устраивать праздники, юбилеи, свадьбы и т.п. – напомнил представитель оперштаба. Об остальном позаботятся врачи и эпидемиологи.

Он привел пример Чаинского района, где специалисты провели большую работу и за неделю «отработали» очаг распространения коронавируса, выявив всех контактных лиц с заболевшими. Напомним, в Чаинском районе вспышка инфекции произошла после семейного торжества. Информация о ней, с указанием муниципалитета, была озвучена и губернатором, и оперштабом.

Позднее отвечая на вопросы журналистов, представители оперштаба упоминали в числе муниципалитетов, куда ,помимо Томска и Северска, проникла «корона», Асиновский, Тегульдетский, Парабельский районы, город Стрежевой, но о конкретном числе заболевших и выздоровевших в них не сообщалось. На сегодня только администрация Северска публикует такую информацию на своем официальном сайте (например, согласно данным, в закрытом городе на 27 мая диагноз COVID подтвержден у 9 горожан).

По мнению Ивана Деева, если давать статистику по каждому муниципальному образованию, то маленькие или даже нулевые цифры, дадут местным жителям ложную иллюзию безопасности и защищенности от коронавируса. И многие граждане будут пренебрегать мерами профилактики, например, ношением масок.

Выступая перед депутатами, замруководителя регионального оперштаба, ответил на вопрос и по срокам действия обязательного масочного режима.

-Я думаю, что он сохранится еще минимум месяц-полтора, а может быть и два. Все зависит от того, как ситуация будет развиваться,– сказал Иван Деев. Он уточнил, что необходимость пролонгирования масочного режима вызвана увеличением случаев бессимптомного течения болезни. На сегодняшний день в Томской области порядка 70 % заболевших коронавирусом - переносят его без симптомов, представляя угрозу для окружающих.

Носить маски томичам придется еще полтора- два месяца.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU