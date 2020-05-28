Ущерб государству на сумму свыше 6 млн рублей предотвращен в Томской области

28 Май 2020 2020-05-28T06:27:09+03:00

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- Обвиняемый, являясь участковым лесничим Средне-Чулымского участкового лесничества Тегульдетского района, в ноябре-декабре 2018 года превысил свои должностные полномочия. Он незаконно подписал акт лесопатологического обследования лесного участка, расположенного в урочище «Средне-Чулымское», якобы проведенного им в сентябре 2018 года, - сообщают в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Томской области. - В акте содержались недостоверные сведения о породном составе и сильной степени заселения лесного насаждения вредителем, а значит, якобы требовалось проведение на участке площадью 51,7 гектара сплошных санитарных рубок, хотя фактически таких оснований не было.

Уточняется, что на основании документа облдепартамент лесного хозяйства заключил с ОГАУ «Тегульдетский лесхоз» договор купли-продажи деревьев на указанном лесном участке. В свою очередь, лесхоз в рамках договоров намеревался сотрудничать с предпринимателями. Эти действия могли повлечь за собой причинение государству ущерба на сумму свыше 6 млн рублей.

Добавляется, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным и раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела направлены в суд

ИСТОЧНИК KP.RU