Сверим дату: в Томском политехническом учебный год начнется 1 сентября

23 Май 2020 2020-05-23T05:46:54+03:00

В Томском политехническом университете обучение ведется в онлайн-режиме. Сессия и защита дипломов также пройдут дистанционно. Фото: Из открытых источников

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса министерство просвещения России передвинуло дату проведения ЕГЭ. Сдавать его в 2020 году будут только те выпускники, которые собрались поступать в высшие учебные заведения. В четверг, 21 мая, президент Владимир Путин сообщил о старте ЕГЭ для абитуриентов 29 июня.

- Точная дата начала ЕГЭ дает возможность скорректировать проведение приемной кампании, подготовиться к новому учебному году и начать его 1 сентября, –подчеркнул первый проректор НИ ТПУ Андрей Яковлев.

Он добавил: пандемия и связанные с ней ограничения выявили необходимость заниматься цифровизацией высшего образования. В ТПУ с 17 марта на дистанционное обучение перешли 12 тысяч студентов и аспирантов. Все занятия в университете проходят в режиме вебинаров, открыт доступ к более чем 1,2 тысячи онлайн-курсам в LMSMoodle. Сессия и защиты дипломов будут организованы онлайн.

Также Яковлев сообщил: руководство НИ ТПУ ожидает, что студенты приступят к занятиям с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU