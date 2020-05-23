2020-05-23T05:23:34+03:00
Происшествия

За угрозу убить полицейского житель Томской области может получить срок

Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Житель Бакчарского района Томской области нанес несколько ножевых ранений приятелю и замахнулся топором на полицейского.Житель Бакчарского района Томской области нанес несколько ножевых ранений приятелю и замахнулся топором на полицейского.Фото: Из открытых источников
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Прокуратура Бакчарского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в феврале 2020 года пьяный обвиняемый несколько раз ударил ножом своего приятеля. Прибывший на место происшествия сотрудник полиции обратился к нему с требованием проследовать в райотдел для выяснения обстоятельств нанесения ножевых ранений пострадавшему. В ответ обвиняемый замахнулся на полицейского топором и пригрозил убийством.

В ходе следствия житель Бакчара признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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