Адреса неблагополучия: в Томске найдены 573 коммунальные раскопки

23 Май 2020 2020-05-23T04:55:50+03:00

Оставшиеся с 2019 года коммунальные раскопки в Томске не всегда качественно благоустроены. Фото пресс-службы Томского регионального отделения ОНФ.

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Мэр Томска поручил коммунальщикам ликвидировать в городе раскопки до 29 июня. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к власти и ресурсоснабжающим организациям с просьбой публиковать на сайтах информацию о сроках их устранения.

- С 18 мая в городе начался ремонт коммунальных сетей. К нам поступают обращения томичей о том, что раскопки за 2019 год так и не благоустроены, либо заделаны некачественно. Они потенциально опасны, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. – Эти недоработки оставлять без внимания недопустимо.

Так, на перекрестке ул. Косарева и Киевской активисты выявили сразу несколько крупных раскопок, глубина которых достигает 15 см. Есть провалы грунта на ул. Пролетарской – Р. Люксембург. Перечислять адреса неблагополучия можно долго.

Общественники отмечают: нет достаточного муниципального контроля за проведением и благоустройством раскопок. Работа заложена в тариф, она оплачивается из кармана потребителей, и томичи вправе требовать более ответственного подхода к срокам и качеству.

ИСТОЧНИК KP.RU