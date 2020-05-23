Свыше шести километров линий электроосвещения построят в Томской области

23 Май 2020 2020-05-23T04:43:25+03:00

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- По требованию губернатора Сергея Жвачкина мы приводим дороги региона в нормативное состояние комплексно, чтобы передвижение по ним было максимально безопасным. В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и региональных дорожных программ ведутся мероприятия, направленные на повышение безопасности и снижение аварийности на дорогах. В их числе строительство линий электроосвещения, - отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Уточняется, что строительство линий электроосвещения начато на участках региональных автодорог, проходящих через населенные пункты. Так, более шести километров новых линий появится на участках автодороги Томск – Самусь, Томск - Каргала – Колпашево в Томском районе и с. Каргала в Шегарском районе

ИСТОЧНИК KP.RU