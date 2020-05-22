Коронавирус в Томске, последние новости на 23 мая 2020 года: + 21 новый случай COVID-19, скончался пятый пациент
На 23 мая, в Томской области зафиксировано 450 случаев COVID-19. Из них 21 выявлен вчера.Это самый большой показатель за все время пандемии коронавируса в регионе.
Шесть пациентов госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Причиной заражения 18 человек стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По трем случаям источник заражения не установлен, идет эпидемиологическое расследование.
На сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек, все на инвазивной вентиляции легких.
Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал причину смерти от коронавируса:
«Пациент проходил лечение в медико-санитарной части № 2 с диагнозом внебольничная пневмония и положительными тестами на коронавирус. Входил в группу риска – был старше 80 лет и имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы и почек», - сообщил он.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 199 человек.
За сутки взято на исследование 2087 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 43 566 исследований.
В Томской области зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом: 307 на лечении, 138 выздоровели, пятеро умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU