2020-05-22T21:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 23 мая 2020 года: + 21 новый случай COVID-19, скончался пятый пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 23 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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количество заболевших превысило 400количество заболевших превысило 400Фото: из открытых источников
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На 23 мая, в Томской области зафиксировано 450 случаев COVID-19. Из них 21 выявлен вчера.Это самый большой показатель за все время пандемии коронавируса в регионе.

Шесть пациентов госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заражения 18 человек стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По трем случаям источник заражения не установлен, идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек, все на инвазивной вентиляции легких.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал причину смерти от коронавируса:

«Пациент проходил лечение в медико-санитарной части № 2 с диагнозом внебольничная пневмония и положительными тестами на коронавирус. Входил в группу риска – был старше 80 лет и имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы и почек», - сообщил он.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 199 человек.

За сутки взято на исследование 2087 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 43 566 исследований.

В Томской области зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом: 307 на лечении, 138 выздоровели, пятеро умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Томске, последние новости на 23 мая 2020 года: + 21 новый случай COVID-19, скончался пятый пациент
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