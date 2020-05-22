В Томской области в результате ДТП погибла девушка
Около 3 часов ночи 22 мая на 7 километре автодороги Колпашево – Большая Саровка Колпашевского района Томской области, в районе садоводческого товарищества «Мичуринец» неустановленный водитель, управляя автомобилем Деу Матиз совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
По предварительной информации, пешеход осуществляла движение по краю проезжей части со стороны д. Новоильинка в сторону г. Колпашево во встречном направлении транспортных средств.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая девушка – пешеход, 2004 года рождения, госпитализирована в лечебное учреждение, где позже скончалась от полученных травм.
В результате розыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен. Им оказался 33-х летний житель Колпашевского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU