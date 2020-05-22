2020-05-22T14:18:11+03:00
Общество

Около 3,5 тыс. студентов томских техникумов обучились цифровым технологиям

Это увеличит их востребованность на рынке труда
ИГОРЬ ТЮРИН
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Современным студентам жить в эпоху цифровой экономики.Современным студентам жить в эпоху цифровой экономики.Фото: из открытых источников
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В 2020 учебном году 3 425 студентов колледжей и техникумов Томской области проходили обучение и освоили ключевые компетенции цифровой экономики.

Показатель студентов, охваченных этим направлением, на 536 человек превысил плановый норматив. При этом еще 3 452 человека в учреждениях профессионального образования были приняты на программы высшего образования в сфере информационных технологий и математические специальности, что превысило плановый показатель на 1 952 человека.

– Оба эти направления являются ключевыми в реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики, – подчеркнул начальник департамента профессионального образования Юрий Калинюк. – Чтобы расширить их, Центр опережающей профессиональной подготовки дополнительно разработал образовательные программы по развитию цифровой грамотности.

Эти программы и курсы предназначены для школьников, педагогов, а также специалистов промышленной, транспортной отраслей и аграрного комплекса.

– Кроме того, на совещании у заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородовой принято решение продолжить обучение управленческих команд бизнеса и органов власти по программам CDO – работе с данными, – сообщил Юрий Калинюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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