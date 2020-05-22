2020-05-22T13:01:38+03:00
Происшествия

Более 2 миллионов рублей перевели мошенникам в Томской области потерпевшие

Ловкачам удалось обмануть за сутки 15 доверчивых жителей региона
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ловкачи продолжают охоту на простаковЛовкачи продолжают охоту на простаковФото: из открытых источников
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21 мая жертвами мошенников стали 15 жителей Томской области: 6 мужчин и 9 женщин в возрасте от 30 до 71 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 2 миллионов рублей и 378 евро.

Мошенники придумывают все более изощренные схемы. Телефонные сервисы, социальные сети и электронные архивы позволяют узнать о гражданах довольно много. Этим умело пользуются злоумышленники.

Так, мужчина, 1990 года рождения, используя интернет-сайт для размещения бесплатных объявлений, нашел подходящее объявление о продаже пылесоса, а так же связался с автором публикации для обсуждения условий сделки посредством одного из популярных мессенджеров. В ходе разговора злоумышленник потребовал перевести оплату в размере 25 000 рублей. После получения денежных средств мужчина перестал выходить на связь.

Еще одной жертвой мошеннических действий стала жительница Октябрьского района города Томска. Посредством интернет-сайта потерпевшая выставила объявление о продаже пары кроссовок. С ней связалась злоумышленница с целью купить обувь и отправила ссылку, по данной ссылке потребовалось ввести реквизиты банковской карты для зачисления ее оплаты, но после ввода с карты списались денежные средства в размере более 3000 рублей.

УМВД России по Томской области предупреждает, что при покупке необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовывозом. При необходимости закажите доставку товара. Самый безопасный способ оплаты – после получения заказа. Необходимо критично относиться к ситуации, когда менеджер интернет-сайта проявляет излишнюю настойчивость или просит немедленно оплатить заказ под различными предлогами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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